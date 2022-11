De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 197e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is geen unieke situatie, maar exemplarisch voor veel plekken in Utrecht is het wel. Voetgangers en fietsers zitten elkaar stevig in de weg bij station Vaartsche Rijn. In de alsmaar drukker wordende stad zitten voetgangers en fietsers elkaar wel vaker in de weg, en onder Vaartsche Rijn komt het allemaal samen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.



In een grote koepel in het Máximapark is tot en met 20 november een bijzondere voorstelling te zien. Het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) speelt samen met het Utrechtse dansgezelschap SHIFFT de voorstelling ‘Licht’. Greg Nottrot, mede-oprichter van het NUT, en lichtontwerper Uri Rapaport zijn de twee spelers en makers van de voorstelling samen met choreograaf Jasper van Luijk en danser Lo Walther Boer. Als lichtontwerper was Uri bij ruim 750 theatervoorstellingen verantwoordelijk voor het licht. We vroegen hem waar de voorstelling over gaat en wat het beste optreden was dat hij ooit in Utrecht zag.

De vliegtickets zijn geboekt en burgemeester Sharon Dijksma is haar koffer aan het pakken. Volgende week vertrekt ze naar de klimaattop in Egypte waar wereldleiders samenkomen in de strijd tegen klimaatverandering. Dijksma gaat daar niet alleen heen namens Utrecht, zij is daar voor de Verenigde Naties als de stem van alle steden in de wereld. Steeds meer inwoners wonen in steden en daar liggen zowel problemen als oplossingen om klimaatverandering aan te pakken.

