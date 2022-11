De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 198e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Overal in Utrecht vind je fietsen. In de fietsenrekken, tegen muren en aan de hekken vastgeketend. Maar ook op te smalle voetpaden, op blindegeleidestroken of voor nooduitgangen. Die fietsen kunnen een gevaar vormen voor andere weggebruikers of kunnen enorm in de weg staan bij noodgevallen. Ze moeten dan ook worden verwijderd. Dat wordt gedaan door de fietshandhavers van Utrecht. Een van hen is Marilène. Zij laat zien wat er gebeurt als een fiets gevaarlijk, hinderlijk of te lang geparkeerd staat. We spraken met haar af op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Na 24 jaar houdt Mitros op te bestaan. Nou is het niet zo dat de grootste woningcorporatie van Utrecht helemaal van het podium verdwijnt, maar Mitros fuseert in januari met corporatie Viveste waarna de twee samengaan onder de nieuwe naam Woonin en er een grote regionale woningcorporatie ontstaat. Allemaal leuk en aardig, belangrijker is om te weten of er nu ook meer woningen gebouwd gaan worden en of de huidige huurders er iets aan hebben.

“Utrecht krijgt toch een Professor Zonnebloemlaan”, kopte Trouw boven een nieuwsbericht in 1999. Waar alle straten in Tuindorp naar bestaande professoren waren genoemd, kreeg deze straat de naam van de fictieve Professor Trifonius Zonnebloem uit de Kuifje-stripboeken. Tegen het advies van de straatnamencommissie in, die wilde vasthouden aan de traditie in de wijk van namen van hoogleraren met een speciale band met Utrecht. Het verhaal achter de Professor Zonnebloemlaan geeft een interessant inkijkje in het proces dat schuilgaat achter straatnaamgeving in Utrecht.

