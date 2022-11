De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 199e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Caroline de Bruin is sinds begin van dit jaar inhouse coach bij Unitas SR. Op donderdagen staat de deur bij haar open, op het adres van de vereniging aan het Lucasbolwerk. Studenten kunnen vervolgens tijdens een wandeling, in de stad of in de natuur, met haar in gesprek over alles waar een student mee kan rondlopen. Wij spraken Caroline.

Fonkelende lichtkunstwerken geven sinds 11 november een sprookjesachtige sfeer aan de Mariastraat in de binnenstad van Utrecht. Iedere avond zodra het donker begint te worden, is hier een ‘kleurrijk spel van licht en schaduw’ te bewonderen. De lichtwerken zijn gemaakt door kunstenaar Irma de Vries van Studio Irma. Zij kwam naar de Mariastraat op initiatief van juwelier en goudsmid Anne Boerema van JWLS Utrecht.

Wie een dagje gaat shoppen in Utrecht komt al gauw in de Zadelstraat en de Steenweg terecht. Eerder schreven we in deze rubriek al over de herkomst van de naam van de Zadelstraat. Deze week is de straat aan de beurt die parallel loopt aan de Zadelstraat en ooit zijn naam deelde met die straat: de Steenweg. Lees in de nieuwe krant meer over de drukke winkelstraat waar in coronatijd een heuse voetgangersrotonde lag.

Dit en nog veel meer is in de 199e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.