De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 201e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In de hele stad Utrecht moeten automobilisten de portemonnee trekken om te mogen parkeren. Dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders waar op dit moment een plan voor wordt gemaakt. Een wens die ook in het huidige coalitieakkoord staat. Ondertussen zijn de parkeertarieven voor volgend jaar flink opgeschroefd. De gemeente heeft het geld hard nodig. Maar betaald parkeren in de hele gemeente, van polder Rijnenburg tot aan Haarzuilens, gaat dat echt snel gebeuren?

De Utrechtse Keet Oldenbeuving (18) heeft op 20 november het Nederlands Kampioenschap Street Skateboarden gewonnen in het World Skate Center in Den Bosch. In 2016 won ze voor het eerst een WK. Vorig jaar werd ze twaalfde op de Olympische Spelen in Tokio. De strijd in Den Bosch ging bij de vrouwen tussen drie olympiërs: Keet zelf, Roos Zwetsloot (22) en Candy Jacobs (32). Uiteindelijk stootte de Utrechtse de regerend kampioen, Roos, van de troon. We vroegen Keet hoe het NK en de Olympische Spelen waren en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Ieder jaar komen er bij Museum Catharijneconvent zo’n tienduizend kinderen en begeleiders over de vloer voor één heel speciaal persoon: Sinterklaas. De goedheiligman mag hier al sinds een jaar of tien voor enkele weken verblijven tijdens zijn bezoek aan Nederland, zodat Utrechtse kinderen hem kunnen ontmoeten. Voor de kinderen die de Sint willen bezoeken is dat natuurlijk heel leuk en spannend, maar het museum wil er ook een leerzaam bezoek van maken. Dat wordt gedaan door in het Huis van Sinterklaas ieder jaar iets te vertellen over een andere legende. Dit jaar staan de gouden munten in de schijnwerpers. Waarom belanden die nog steeds in de schoenen van kinderen in heel Utrecht?

