De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Utrechtse ondernemers moeten hun deuren gesloten houden. Dat wordt althans vanuit de gemeente geadviseerd om ten tijde van klimaatverandering en oplopende kosten energie te besparen. Na een rondgang van DUIC door de Lange Elisabethstraat en Steenweg op zaterdag 3 december bleek dat bij ongeveer de helft van de zaken de deur dicht was. Bij de andere helft stond de ingang wagenwijd open. Waarom geven sommige ondernemers wel gehoor aan de oproep en anderen niet?

Het bedrijf van de Utrechtse oprichter Roland Heerkens is het enige ter wereld dat de One Love-aanvoerdersband mag produceren, op verzoek van de KNVB. Sinds de FIFA het dragen van de band verboden heeft tijdens het WK-voetbal, is die erg populair. ‘Het is bijzonder en grappig dat het bedrijf dat iets maakt dat wereldwijd zo’n dynamiek veroorzaakt, gewoon om de hoek zit’, zei burgemeester Sharon Dijksma tijdens een bezoek. We vroegen Roland wat hij vindt van alle aandacht voor de One Love-band en waar hij trots op is als Utrechter.

Het begon met een pop-up aan de Steenweg, maar is uitgegroeid tot een vaste winkel aan de Choorstraat. Bij ‘STILL – Ambacht in de stad’ bestaat het aanbod uit duurzame producten van lokale makers uit Utrecht en omgeving. De producten lopen uiteen van keramiek, sieraden, kunst en parfum, tot koffie en verzorgingsproducten.

