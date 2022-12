De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 203e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Van waterdoorlatende straattegels tot de eisen die worden gesteld aan ontwikkelaars van grote projecten in de stad; de gemeente Utrecht is op elk niveau bezig om neerslag, waarvan de verwachting is dat er in de toekomst steeds meer valt, in goede banen te leiden. “Maar dat kunnen we niet alleen”, zegt Ruud Koch, adviseur ‘water en klimaatadaptatie’. “Slechts 40 procent van de grond in Utrecht is openbaar gebied, de rest is in handen van bewoners en bedrijven én die hebben we dus ook echt nodig in deze opgave.” Er zijn tot dusver al allerlei maatregelen genomen om de stad – nu, maar zeker ook in de toekomst – weerbaar te maken tegen veel neerslag en dat is niet overal even makkelijk vertelt Koch.

Wichert van Rijn is een van de zes horecaondernemers die eind november tijdens de Entree Awards is uitgeroepen tot ‘Horecaondernemer van het Jaar’. Die titel kreeg hij samen met zijn compagnons Sippien Baarsma, Jan en Reinder Braam, Rob Mooiman en Marco Schreutelkamp. We vroegen Wichert of hij blij is met hoe het gaat en waar hij het lekkerste biertje drinkt in Utrecht.

Winkels die zich enkel en alleen op bladmuziek richten in Nederland zijn er niet veel meer. Er zit er onder meer één in Groningen, Badhoevedorp en sinds ruim dertig jaar ook in Utrecht. In 1990 opende Dinant Krouwel een tweede filiaal van Broekmans & Van Poppel in Utrecht. Het bedrijf, met de andere locatie in Badhoevedorp, bestaat al vanaf 1915. In de winkel op het Oudkerkhof liggen stapels en stapels bladmuziek. Voor jonge en oude musici, en voor bijna elk instrument.

