De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 205e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Omdat dit de laatste krant van het jaar is kijken we in deze editie aan de hand van een aantal personen en onderwerpen terug op 2022. We spreken onder meer wethouder Eva Oosters, Peter Paul Wammes en zijn zoon Efrim van de gelijknamige bakkerij, Joyce Bielderman van Héron, een Oekraïense vluchteling en nog veel meer personen.

Ook is in deze krant een fotografisch jaaroverzicht te vinden, een verhaal van Oud Utrecht en een column van Pep en Frans. Dit en nog veel meer is in de 205e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.