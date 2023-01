De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 206e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Wie een rondje door Utrecht fietst, komt ze – soms tot flinke ergernis – overal tegen: bouwprojecten. Er wordt volop gebouwd in de stad. Hele nieuwe wijken worden uit de grond gestampt en tijdelijke woningen worden opgetrokken. Maar ook rivieren zijn onderhevig aan werkzaamheden, evenals Utrechts bekendste symbool: de Domtoren. DUIC verzamelde twaalf grote bouwprojecten in de stad die dit jaar een bijzondere mijlpaal bereiken.

De bomenkap en woningbouw aan de Ivoordreef, de knip op het Ledig Erf, de herinrichting van de Weerdsingel, het slavernijmonument in het Griftpark en het debacle rondom het Rachmaninoffplantsoen; allemaal projecten waarbij bewoners aangeven zich niet gehoord te voelen. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Bij veel grotere projecten menen omwonenden alleen voor de bühne gehoord te worden door de gemeente. De Rekenkamer heeft recent uitgebreid onderzoek gedaan naar het zogeheten participatiebeleid, en die concludeert ook dat er een hoop onvoldoende is. In de nieuwe krant stellen we daarom vijf vragen over participatie in Utrecht.

Sinds 2007 is BOKS Jongerencultuurhuis, voor 2020 nog bekend als Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland, een plek voor jong Utrechts talent. In Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern houdt BOKS zich bezig met het aanmoedigen en prikkelen van talent onder jongeren en hun cultuurparticipatie. Aziz Aarab is artistiek leider. We vroegen hem waarom BOKS is opgericht en wat zijn mooiste herinnering is aan Utrecht.

