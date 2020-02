De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 99e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Vijf nieuwe bruggen over het Merwedekanaal moeten zorgen dat de nieuwe stadswijk Merwede aansluit op de rest van de stad. Maar waar de bruggen de verbinding moeten worden tussen de bestaande wijken en de nieuwe wijk, zorgen ze nu vooral voor afstand en verdeeldheid. Bewoners van de bestaande wijken zijn kritisch op de plannen van de gemeente. Meer hierover in de nieuwe krant.

Ook spreken we met Lizet van Ewijk. Ze is door Hogeschool Utrecht benoemd tot Onderzoeker van het Jaar. We vroegen Lizet met welk onderzoek ze nu bezig is en wat haar mooiste herinnering is aan de stad.

In de rubriek Rondje van Jette wordt een bezoek gebracht aan Op Roose. Voor leuke horeca hoef je al lang niet meer in het Utrechts centrum te zijn, dat bewijst deze plek aan de rand van Kanaleneiland. In de zomer een fantastische plek, maar hoe is een lunch anno februari?

uitLEVEN!

In de nieuwe DUIC krant zit ook een bijlage van uitLEVEN!. Hierin een stuk cultuur en lifestyle aangevuld met een relevante agenda.

Dit en nog veel meer is in de 99e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.