De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 208e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De seinen staan op groen voor de komst van honderden containerwoningen naar Utrecht. De omgebouwde zeecontainers staan nu nog in de gemeente Diemen maar worden de komende maanden verscheept naar Hoograven. Aan de Pagelaan worden met de containers 280 woningen gebouwd voor jongeren. Het gaat om een tijdelijk project van maximaal tien jaar en is bedoeld om de acute woningnood tegen te gaan. Bewoners moeten overigens niet gevoelig zijn voor geluid, waarschuwt de gemeente al. Als alles volgens planning verloopt kunnen de bewoners in de loop van de zomer de woningen betrekken.

Henke Lever is de oprichter van het Utrechtse theatergezelschap Stadsavonturen. Daarmee organiseert hij onder meer al ruim 25 jaar theaterproducties op basis van het culturele erfgoed van Utrecht, zoals de zogenoemde StoryTrail-stadswandelingen. Dat zijn wandelingen waar de vertellers er iedere keer een theaterstuk van maken. Een historische rondleiding en verteltheatervoorstelling ineen dus. We vroegen Henke hoe hij precies te werk gaat en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Een van de winkels die al tientallen jaren op de Vismarkt zit, is souvenirwinkel Piet Snot. Ooit begonnen als stripboekenwinkel, nu sinds een aantal jaar een volledige souvenirwinkel. Halverwege de jaren 80 opende de winkel de deuren op de Korte Jansstraat, daarna volgde een verhuizing naar het pand op de Vismarkt vlak bij de Stadhuisbrug. De grote blauwe neon Piet Snot-letters in de etalage zijn al jarenlang een bekend gezicht in de straat. Net zoals de kleurrijke T-shirts aan de gevel.

Dit en nog veel meer is in de 208e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.