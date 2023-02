De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 209e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Automobilisten kunnen over een paar maanden niet meer vanaf de Oudenoord rechtsaf de Kaatstraat inrijden. Het is een van de eerste maatregelen om de drukte op de route Votulast te verminderen. In 2017 werd er al samen met omwonenden en ondernemers gesproken over deze verkeersader die wel wat opwaardering kan gebruiken. Toch heeft de knip maar effect op een klein gedeelte van deze route die door gebruikers als druk en onveilig wordt ervaren. Er is volgens de gemeente gewoonweg geen geld om de hele weg door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt op te knappen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Na twee jaar is het Café Theater Festival (CTF) van 2 tot en met 5 maart ‘in volle glorie’ terug in Utrecht. Daan Lustenhouwer is ruim zes jaar zakelijk directeur van het festival. Volgend jaar vieren ze hun twintigjarig jubileum. Na een pilot staan Arnhem en Rotterdam dit jaar voor het eerst ook volwaardig op het programma. In Utrecht spelen in totaal 24 nieuwe makers korte voorstellingen, speciaal gemaakt voor het CTF en aangepast aan de locaties. We vroegen Daan hoe het is om directeur van het CTF te zijn en waar je culinair kan genieten in Utrecht.

Het aantal brieven dat we met z’n allen op de post doen, neemt al jarenlang af. Mensen versturen hun documenten liever online. Dat is goedkoper en beter voor het milieu. Maar als je nou toch paperassen hebt die je fysiek in de bus moet stoppen, waarom dan niet in een duurzamere envelop? Dat was het idee waar productontwerper Anne-Pim van Oostveen mee rondliep, tot ze in contact kwam met posterplakker Frans.

