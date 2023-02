De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 211e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Via een steil trappetje en enkele honderden meters betonnen kade kom je uiteindelijk uit bij zes voormalige Zandpadboten in de Industriehaven in Utrecht. De oude prostitutieboten zorgen al jaren voor beroering. Ze liggen hier illegaal en worden ook nog eens illegaal te huur aangeboden via Airbnb, zo meent de gemeente Utrecht. Daar is eigenaresse Marianne Nobels het niet mee eens. Ze beweert bij hoog en laag dat ze toestemming heeft gekregen van voormalig wethouder Maarten van Ooijen om hier met haar woonarken te liggen en daarbij zou niet gerept zijn over een eindtijd. Meer hierover in de nieuw DUIC krant.

Vuilnismannen en -vrouwen uit heel Nederland zijn woensdag 15 februari naar het Jaarbeursplein gekomen om te demonstreren. Dat deden ze omdat er nog geen akkoord is tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de werkgever van mensen van de vuilnisophaaldiensten. Marieke Manschot is FNV-bestuurder en eerste onderhandelaar over de cao Gemeenten. Uiteraard was ze bij de Utrechtse demonstratie en ze stond meerdere keren op het podium. We vroegen Marieke waarom ze deze baan zo leuk vindt en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

Maar liefst 39 Utrechtse restaurants staan dit jaar in de restaurantgids Gault&Millau. Dat is er één meer dan vorig jaar. Ten opzichte van 2022 zijn acht Utrechtse restaurants gestegen in de lijst en telt Utrecht vier nieuwkomers, waaronder winnaar van de award ‘Ontdekking van het Jaar’ Restobar Rosie.

