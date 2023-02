De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 212e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

FC Utrecht heeft Linda Helbling aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van het eerste vrouwenelftal. Ze heeft een tweejarige deal getekend bij de club. Vorige maand werd bekend dat het vrouwenteam van FC Utrecht volgend seizoen na negen jaar afwezigheid terugkeert in de Vrouwen Eredivisie. We vroegen Linda wat haar plannen zijn voor het team en naar een mooie herinnering aan Utrecht.

De Boothstraat is een honderdvijftig meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat vormt een verbinding tussen het Janskerkhof en de Voorstraat. Meer over de geschiedenis van de Boothstraat in de nieuwe DUIC krant.

Vrijdag was het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie werden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kon meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceerden tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. Al deze verhalen zijn terug te lezen in de nieuwe krant.

Dit en nog veel meer is in de 212e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.