De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 214e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Komende woensdag is het zover: de stembussen worden geopend voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Het zijn voor veel mensen niet de meest aansprekende verkiezingen. Want waar stemmen we eigenlijk precies voor? En wat doen de provincie en het waterschap eigenlijk? DUIC zette op een rijtje hoe de provincie en het waterschap in elkaar zitten, wat hun taken zijn en waar nou precies voor gestemd wordt.

Het Utrechtse Werftheater bestaat dit jaar 45 jaar. Yvonne Groeneveld richtte het Werftheater aan de Oudegracht op in 1978. Zelf staat de theatermaker en cabaretier al meer dan vijftig jaar op het toneel. Van 25 april tot en met 7 mei wordt het jubileum van het kleine theater groots gevierd. Verschillende artiesten treden op, zoals Claudia de Breij, Erik van Muiswinkel en Paul van Vliet. Yvonne staat tijdens deze feestweek ook zelf op de planken. We vroegen haar waarom ze het Werftheater ooit is begonnen en waar ze trots op is als Utrechter.

Sinds een paar weken is Pim Enthoven de trotse eigenaar van kunstwinkel Catch Utrecht aan Oudkerkhof. Daarmee is dit alweer de derde zaak van Catch in de binnenstad van Utrecht. “Het mooiste is als mensen voor iets komen, maar niet echt weten wat ze zoeken en dat ik ze begeleid naar hetgeen dat ze zoeken”, aldus de Utrechtse ondernemer. “Dat geeft mij wel een boost en daar doe ik het zeker voor.”

Dit en nog veel meer is in de 214e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.