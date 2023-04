De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 217e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Op het Moskeeplein in onze stad staat sinds donderdag 23 maart een grote lichtgevende maan. Die gouden maan is een initiatief van het bestuur van Winkeliersvereniging Lombok in het kader van de start van de Ramadan. Yasin Ugur heeft een fietsenwinkel op de Kanaalstraat en is de voorzitter van de vereniging. We vroegen Yasin wat de reacties op de maan tot nu toe zijn en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Begonnen als allereerste vrouwenboekwinkel van Nederland, inmiddels uitgegroeid tot ook een ontmoetingsplek en social space. Savannah Bay bestaat bijna veertig jaar en is gespecialiseerd in gender en seksualiteit, maar de “eigenzinnige selectie literatuur” bestaat ook uit boeken over postkolonialisme en steeds meer over natuur en klimaat. De winkel is allang niet alleen meer voor en door vrouwen, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thema’s.

Het demonstratierecht is een van de belangrijkste rechten die inwoners hebben. Maar het recht om te demonstreren staat onder druk in Nederland, zo waarschuwde Amnesty International recent nog. Dit komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Een paar jaar geleden concludeerde Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman, al dat de overheid neigt naar risicomijdend gedrag bij demonstraties. Het aantal demonstraties in Utrecht is de afgelopen jaren bijna verdubbeld en lijkt nu te stabiliseren op circa 400 demonstraties per jaar. De gemeente wil werk maken van het recht om te demonstreren en sprak elf uitgangspunten af met Amnesty.

