De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 100e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Vanwege het coronavirus is de opening van de bibliotheek in het voormalige postkantoor aan de Neude uitgesteld. DUIC bracht echter eerder al een bezoek aan het verbouwde historische pand en dat is te lezen in de nieuwe krant.

Steeds meer mensen willen in Utrecht wonen. De stad heeft nu 352.000 inwoners, maar de verwachting is dat het er over vijf jaar meer dan 400.000 zijn. Burgemeester Jan van Zanen uitte eind december zijn zorgen over de aanhoudende groei van Utrecht. “Ik zit erover in of iedereen het kan blijven bijbenen.” In de krant meer over dit onderwerp.

In de rubriek ‘Op bezoek bij’ zijn we langsgegaan bij chocolaterie Cacao aan de Oudegracht. Martina van Smeden (32) is eigenaar van de winkel. Al acht jaar heeft ze nu haar eigen zaak, iets waar ze als kind al van droomde.

Dit en nog veel meer is in de 100e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.