De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Utrecht lijkt er een iconisch gebouw bij te krijgen. Op het Jaarbeursplein komt een 105 meter hoge toren met de naam Oopen. Het gebouw wordt grotendeels publiek toegankelijk met ruimte voor een nachtclub, dakterras, sportfaciliteiten en plek voor 3.200 fietsen. Het ontwerp komt van de Londense architect Heatherwick Studio, dat op veel plekken ter wereld bijzondere projecten heeft gemaakt. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Conservator Moderne Kunst Marja Bosma (66) neemt na 33 jaar afscheid van het Centraal Museum. Met haar laatste tentoonstelling ‘Ik ga weg’ laat ze een selectie zien van de kunstwerken die ze voor het museum aankocht en werken van kunstenaars met wie ze nauw samenwerkte. In die ruim dertig jaar stond Marja aan de wieg van allerlei tentoonstellingen, van grote internationale namen tot Utrechtse kunstenaars. Wij spraken Marja.

In een redelijk krappe ruimte midden op het bedrijventerrein Lage Weide is van alles te bewonderen. Van verschillende treinen, tot aan landschappen, gebouwen en allerlei poppetjes bij een tiental modelspoorbanen die staan opgesteld. In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 april waren de Open Dagen van Railclub Utrecht, waar veel modelspoorliefhebbers op af kwamen. Railclub Utrecht is een vereniging die inmiddels al 42 jaar bestaat en zich volledig richt op het bouwen van modelspoorbanen. DUIC bracht een bezoek aan de club.

