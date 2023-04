De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 220e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Al 35 jaar zet Vogelopvang Utrecht zich in om vogels op te vangen. Bij de opvang op Rotsoord helpen de medewerkers en vrijwilligers jaarlijks ongeveer 2.500 zieke of gewonde wilde vogels uit de stad en de wijde omgeving. De andere vogelhospitalen in de regio zijn namelijk op één hand te tellen. Manager Kerstin Steinhart neemt ons mee achter de schermen van de Utrechtse stichting.

Daniël Verlaan heeft vorige maand het 23e seizoen van Wie Is de Mol? gewonnen. In de tuin van Paleis Soestdijk bleek de prijswinnend RTL Nieuws-journalist het bij het rechte eind te hebben en ontmaskerde Jurre Geluk als de mol. Een deel van het prijzengeld doneerde Daniël aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Zelf is hij ook onderzoeksjournalist en maakt verhalen over de duistere kant van het internet. Wij spraken Verlaan.

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders maakte vorige week bekend dat het een burgerberaad wil organiseren over hoe de jaarwisseling in Utrecht in 2024/2025 gevierd moet worden. Het is de eerste keer dat er in Utrecht een burgerberaad wordt georganiseerd. Wat houdt zo’n burgerberaad precies in en wie mogen erin plaatsnemen? Deze week in de DUIC krant: zes vragen over het burgerberaad.

