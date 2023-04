De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 221e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Na tien jaar heeft de Domstad weer sterrenrestaurants. Restaurant Karel 5 en restaurant Maeve uit Utrecht ontvingen maandag een Michelinster. Michelin maakte het nieuws bekend tijdens de jaarlijkse uitreiking in DeLaMar Theater in Amsterdam. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Ferenc Mulder (81) was 65 jaar lang de manager van The Jets. Eind jaren 50 begon hij met onder andere zijn broer Karry de Utrechtse band, toen nog The Rocking Explosives. Toen in 1964 de James Bondfilm Goldfinger uitkwam, bereikte ze met hun versie van het lied dat Shirley Bassey voor de film zong een groot succes, met name in Japan, maar bijvoorbeeld ook in Mexico, Spanje en Portugal. Wij spraken Mulder.

Oversekste papegaaien, agressieve honden, onzindelijke katten en fretten die dingen in huis kapotmaken. Bij de Gedragskliniek voor Dieren in Utrecht komt het allemaal voorbij. Ineke van Herwijnen (46) is diergedragstherapeute bij de kliniek en vindt het zonde dat er zoveel dieren zijn die gedragsproblemen vertonen. “Ik denk dat wij onderschatten wat gedragsproblemen met dieren doen en hoe belangrijk wij als mensen zijn in de keuzes die we maken voor het welzijn van het dier.” DUIC bracht een bezoek aan de kliniek.

