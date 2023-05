De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 222e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In deze nieuwe DUIC krant zijn meerdere verhalen over de Tweede Wereldoorlog te lezen. Peter Hein dook als vierjarig jongetje, gescheiden van zijn joodse ouders, op vele adressen onder tijdens de oorlog. Zijn ouders doken op twaalf plekken onder en werden drie keer verraden, maar alle drie overleefden zij. Wolter Heukels overleefde de oorlog niet. Op 16 oktober 1944 werd hij in Utrecht gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog was hij actief betrokken bij het verzet in Nederland.



Manja Kerstholt is nu ruim 6,5 jaar de directeur van Bevrijdingsfestival Utrecht. Vrijdag vond het jaarlijkse festival weer als vanouds plaats in Park Transwijk. Maar vanzelfsprekend dat het door zou gaan, was het dit keer niet.

Een paar maanden geleden, in december, begon Laura Wolters (38) voor zichzelf. Daarvoor was ze ruim tien jaar mede-eigenaar bij Juwelier Wolters, tegenwoordig Wolters Juwelen, dat een paar deuren verderop in de straat is gevestigd. Nu heeft ze haar eigen interieurwinkel genaamd Style19 aan de Pastoor Ohllaan in Vleuten. “Ik kan hier alles in kwijt: van het op zoek gaan naar unieke eyecatchers, het stijlen van de winkel en mensen adviseren en helpen tot aan het inpakken.”

Dit en nog veel meer is in de 222e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.