De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 225e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Veel Utrechters wonen in een sociale huurwoning. Ongeveer een derde van het aantal woningen in de stad is een sociale huurwoning. Het is vaak prima wonen tegen een betaalbare prijs. Het krijgen van een huurwoning is tegenwoordig echter niet eenvoudig. In de nieuwe DUIC krant zoomen we in op het wonen in een Utrechtse sociale huurwoning. We kijken hierbij naar de afgelopen decennia. Hoe heeft de sector haar rol vervuld in een veranderende stad? Voor wie waren de sociale huurwoningen? Was het altijd al zo lastig een sociale huurwoning te bemachtigen of was het vroeger eenvoudiger?

Marc Bonten is arts-microbioloog en hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten. Tijdens de coronapandemie was hij ook onderzoekscoördinator van COVID-19 onderzoek in het UMC Utrecht. Op vrijdag 26 mei is hij een van de sprekers bij een openbare publiekslezing in het UMC Utrecht: ‘Terugkijkend op corona’. Wetenschappers en artsen vertellen over de coronapandemie: hoe het ging en wat heeft het opgeleverd? We vroegen Bonten naar een van de coronaonderzoeken en naar zijn lievelingswinkel in Utrecht.

Zes jaar geleden, net voor de kerst in 2016, kreeg de Utrechtse Femke Riel de diagnose borstkanker. Als ze enkele dagen later in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht plaatsneemt voor de uitslag van de MRI-scan, loopt Hester voorbij met haar man. “Ik zag een stralende, goedlachse vrouw met een mutsje op en dacht meteen: zij heeft het ook.” Oncologisch chirurg Annemiek Doeksen bracht de twee vrouwen met elkaar in contact. Die ontmoeting is het begin geweest van Stichting Buddyhuis. Het buddysysteem wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen gebruikt en verder uitgebreid.

