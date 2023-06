De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 226e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Uitgesproken, rauw en massief. De gebouwen in het nieuwe boek BRUUT zijn het allemaal. En ze hebben nog een ding gemeen: beton. Dit standaardwerk over de architecturale stijl brutalisme toont honderd bouwwerken in Nederland. We spraken hen over beton, het Oostblok en typisch Utrechtse voorbeelden van brutalisme.

Jan Hage is als organist verbonden aan de Domkerk. Daar bespeelt hij het Bätz-orgel. Hij geeft concerten in Nederland en daarbuiten en maakt radio- tv- en cd-opnames. De Domkerk is volgens Jan “een topplek met een geweldig orgel waar ik dol op ben”. Regelmatig zijn er op zaterdagmiddagen gratis (orgel)concerten in de Domkerk. We vroegen Jan hoe hij begon met orgel spelen en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

De hoedenzaak Jos van Dijck bestaat honderd jaar. In 1923 openden de opa en oma van Francesco Baldi, de huidige eigenaar, de winkel. Francesco is de derde generatie van zijn familie in de zaak. Aan het einde van de zomer wordt het honderdjarig bestaan gevierd met een feest in het Spoorwegmuseum, maar ook in de tussentijd zijn er komende zomer feestelijkheden in de Bakkerstraat en kunnen klanten rekenen op jubileumgebakjes. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

