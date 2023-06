De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 227e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De miljoenste bezoeker voor Pop-O-Matic was in 2017 al een feit in TivoliVredenburg, maar dit jaar wordt er een andere mijlpaal gevierd: de clubavond bestaat 25 jaar. Dj St. Paul (Paul Nederveen) staat vanaf het prille begin achter de draaitafels: vanaf 1998 in Tivoli Oudegracht en vanaf 2014 in TivoliVredenburg. Samen met zijn vaste vj Switchdoctor maakte hij er tot een paar jaar geleden iedere donderdag een feestje van, nu is dat één keer per maand in de Ronda. Wij spraken Paul.

Twee keer per week worden twee spreekkamers in een pand op de Arthur van Schendelstraat omgebouwd tot drugstestservice en kan iedereen anoniem zijn drugs laten testen. Van XTC tot LSD en van speed tot cocaïne. Welke drug wordt het vaakst getest? En hoe werkt zo’n drugstest? DUIC nam een kijkje achter de schermen bij de drugstestservice in Utrecht en ging in gesprek met Sarah Graman, senior preventiedeskundige bij verslavingszorginstelling Jellinek.

Het vinden van een geschikte woning op de Utrechtse woningmarkt is vaak niet eenvoudig. Een van de manieren om de zoektocht eenvoudiger te maken lijkt meer geld, maar is dit ook zo? Dat is precies de vraag die we in de nieuwe DUIC krant onderzoeken. Loont werken op de Utrechtse woningmarkt?

