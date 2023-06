De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 228e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het einde lijkt nu echt in zicht voor woongemeenschap Buurland. De ruim 150 woningen in de Staatsliedenbuurt moeten in oktober leeg zijn. De zwembaden, moestuinen, klimmuren, kippen, boomhutten en ruim 280 bewoners moeten dan een andere plek gevonden hebben. Dat zou echter niet het einde van Buurland moeten betekenen. De bewoners doen er alles aan om als gemeenschap te verhuizen naar een nieuwe plek in Utrecht. Politiek, college van B&W en woningcorporaties zijn positief, maar de grootste uitdaging is het vinden van een geschikte locatie. DUIC ging op bezoek bij het verborgen groene paradijs Buurland.

Veertien ornamenten die zijn vrijgekomen tijdens de renovatie van de Domtoren hebben een nieuwe bestemming gekregen. Samen met zes bomen die decennialang op het Domplein stonden, zijn ze een nieuw kunstwerk geworden in het Máximapark. Utrechter en beeldend kunstenaar Paul de Kort ontwierp het. Het is te zien ter hoogte van de Haarrijnse Plas, langs Het Lint, met de naam Ex Situ, In Situ: Van Zijn Plaats, Op Zijn Plek. 7 juli is de onthulling door burgemeester Sharon Dijksma.

Op 18 juni is het precies anderhalf jaar geleden dat Jamy Gallmann (29) en Fleur de Groot (30) de deuren openden van hun winkel FIORE op de Nachtegaalstraat in Utrecht. Ondanks dat de twee onderneemsters een dag na de opening alweer hun deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen, weten steeds meer mensen de winkel te vinden voor een goede kop koffie, verse bloemen en droogbloemen, tassen, cadeaus en nog veel meer.

