De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 101e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De nieuwe editie staat voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Zo is de gehele voorpagina een poster waarop nijntje staat afgebeeld. Het beeld is bedoeld om achter het raam te plakken om anderen daarmee een hart onder de riem te steken.

Ook staat er in de krant een brief van burgemeester Jan van Zanen. Hij spreekt zijn waardering uit voor mensen die zich in deze moeilijke tijden blijven inzetten voor anderen en roept iedereen op goede moed te houden. Daarnaast is in deze editie een overzicht van online initiatieven te vinden die zijn ontstaan nadat winkels noodgedwongen moesten sluiten.

In de nieuwe krant is ook een artikel te lezen over de St.-Catharinakathedraal. Katholiek Utrecht verkeert al jaren in zwaar weer. Kerkbezoek neemt af en vergrijzing neemt toe. Maar dat de indrukwekkende Utrechtse St.-Catharinakathedraal in de verkoop dreigde te gaan, schoot in het verkeerde keelgat. Velen kwamen in verzet om de kerk te behouden en uiteindelijk werd afgezien van de verkoop. Ruim een jaar later gaat het goed met de Catharinakathedraal.

Ook spreken we met dichter Fred Penninga. We vragen hem onder andere wat hij met Utrecht heeft, hoe hij begonnen is met dichten en wat zijn gedichten typeert.

Dit en nog veel meer is te lezen in de nieuwe editie. De DUIC krant ligt inmiddels verspreid in de stad en is hier digitaal te lezen.