De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 229e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Op de verjaardag van nijntje kreeg heel Utrecht een cadeau. Met een gouden sleutel die even daarvoor uit een taart was getrokken werd de deur van het hernieuwde nijntje museum geopend. Luid juichend stapten de eerste bezoekers de wereld van Dick Bruna binnen. De verbouwing die in november 2021 begon is helemaal afgerond. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Café De Stadsgenoot aan de Breedstraat is maandag 3 juli precies twintig jaar open. Eigenaar Wilfred Jager heeft in al die jaren veel meegemaakt. Zo ontmoette hij er onder meer zijn vriendin achter de bar, had hij tijdens de Koningsnacht van 2013 een verbrandingsongeluk in de straat en had hij twee jaar geleden zijn zaak bijna verkocht. Tot zijn grote opluchting ging dat op het laatste moment niet door.

Het waren onrustige maanden voor standplaatshouders in Utrecht. Begin dit jaar werd namelijk bekend dat er nieuwe regels rond de vergunningen voor deze plekken zouden komen. Met die nieuwe regels mag elke ondernemer in de Europese Unie meedingen naar standplaatsen in Utrecht. De standplaatshouders – die soms al tientallen jaren op dezelfde plek staan – kregen ineens te maken met veel onzekerheid. De storm is nog steeds niet gaan liggen, maar de ondernemers kunnen de komende tijd wel weer even op adem komen. Tot 1 oktober 2025 komt er een gedoogconstructie, waarmee de standplaatshouders op hun huidige plek kunnen blijven. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? In de nieuwe DUIC krant drie vragen over de toekomst van de standplaatshouders in Utrecht.

