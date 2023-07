De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 230e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Eieren, intimidatie, maar ook een hele hoop solidariteit; de regenboogvlag houdt de gemoederen bezig in Ondiep. De volksbuurt is al jaren aan verandering onderhevig. Oude sociale huurwoningen worden gesloopt en nieuwbouw is op steeds meer plekken te zien. Dit verhaal gaat echter niet over woningbouw, maar over de regenboogvlag. Het is in juni Pride-maand, een themamaand waarin veel aandacht is voor de rechten en emancipatie van de LHBTIQA+-gemeenschap. Enkele bewoners hingen daarom een aantal weken de regenboogvlag uit, alleen daar was niet iedereen het mee eens.

De Utrechtse meester-papierschepper, boekbinder en -drukker Leo Hoegen geeft in juli op drie middagen gratis workshops papier scheppen in Bibliotheek Neude. Ook is daar tot en met half juli een expositie over papierscheppen te zien. Daarnaast verschijnt binnenkort het boek ‘De scheppende kracht van papier’, geschreven door Elise Meier. Daarin vertelt Leo over zijn avonturen met papier in en om Utrecht, maar ook in verre landen. Hij wil graag zijn ambacht doorgeven en anderen stimuleren iets moois met afval te maken. Wij spraken Leo.

Drogisterij Woortman is de oudste drogisterij van Utrecht. In de rest van het land is slechts nog een handjevol van zulke oude drogisterijen te vinden. In 1851 opende de zaak de deuren. Als je binnenstapt op de Neude 3 is die historie nog duidelijk te zien. Sinds 1979 staat Hans Rijkhof (85) aan het roer. Samen met Frederike, Han en Laura verkoopt hij onder meer allerlei zelfgemaakte producten, zoals meubelwas naar recept van de vorige eigenaar.

