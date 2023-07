De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 232e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Gemeenteraadslid Has Bakker wordt eind augustus officieel benoemd als gedeputeerde in de provincie Utrecht. Hij is ruim zes jaar raadslid in de gemeente Utrecht geweest. Nu wordt Has dus gedeputeerde in de Gedeputeerde Staten van de provincie: een bestuurder van de provincie met een eigen portefeuille die je kunt vergelijken met een wethouder in het gemeentebestuur.

Het is groot, zwaar en het is kunst. De gemeente Utrecht is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden. Eerst werd een verhuizing naar Overvecht gepland, maar die plek kwam ter discussie te staan. Nu ligt er een plan voor herplaatsing in het Beatrixpark in Lunetten en barst de discussie weer los.

Sinds een klein jaar vind je delicatessenwinkel Zuivelhoeve op de Nachtegaalstraat. Niet alleen in het dagelijks leven zijn Tom en Emma een stel, maar nu staan ze ook samen aan het roer van deze tweede Zuivelhoeve-franchise in Utrecht. Allebei hebben ze jarenlange ervaring in de Utrechtse horeca en die passie voor lekker eten en drinken stoppen ze nu in dit nieuwe avontuur.

Dit en nog veel meer is in de 232e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.