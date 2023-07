De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 233e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

‘Hoog Catharijne dicht’, kopte de Volkskrant op de voorpagina op 25 september 1973 een dag na opening van het winkelcentrum. Hoog Catharijne was dan wel geopend, een cordon van politieagenten moest ervoor zorgen dat demonstranten buiten de deur bleven. Niet iedereen was blij met het winkelcentrum waarvoor een hele buurt was platgewalst. De geschiedenis van Hoog Catharijne is ook de geschiedenis van Utrecht; van stedelijke vernieuwingsdrift, een groter centrum, de gedempte singel, de junkentunnel en de laatste decennia van weer een volgende vernieuwingsslag. Hoog Catharijne bestaat vijftig jaar en is nog altijd in ontwikkeling. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Na tien jaar verlaat De Klub de Europalaan en verhuist het restaurant naar het Vredenburg. Dat gebouw staat al sinds de jaren negentig leeg, nadat amusementshal Charlebry het pand verliet. Eind deze maand sluiten eigenaren Lisa Meijntjes en Jasper Kaan de deuren van De Klub in het pand bij Vechtclub XL, de plek waar ze jaren geleden begonnen. Naar eigen zeggen waren ze genoodzaakt om voor het einde van het jaar een nieuwe plek te vinden. Binnen een week haalden ze met een crowdfunding 300.000 euro op voor de verhuizing en half augustus begint de verbouwing.

Op de plek in de Utrechtse wijk Noordwest waar nu de Loevenhoutsedijk ligt, is al honderden jaren bedrijvigheid. In 1628 al lag op de plek van het huidige Zandpad een weg, die uitliep in twee wegen die landinwaarts samenkwamen. De zuidelijke weg was de St. Anthonis Dijck, waar tegenwoordig de Anthoniedijk loopt. De noordelijkste weg begon bij de Rode Brug en kwam grotendeels overeen met de Loevenhoutsedijk. Meer over deze straatnaam in de nieuwe editie.

