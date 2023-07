De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 234e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is al weer zo’n vijf jaar geleden dat het eerste deel van het nieuwe verhoogde stationsplein vol trots door de toenmalige wethouder Everhardt werd geopend. Eén van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe inrichting is dat de stationshal aan deze zijde slechts één in- dan wel uitgang kent die zich, van binnenuit gezien, ook nog eens aan de uiterst linkse zijde bevindt. Wat voor invloed heeft deze ene uitgang op de loopstromen? Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Eén van de oudste kapperszaken in Nederland is al 175 jaar te vinden op de Springweg: De Bruijn Haarmode. In 1848 begon familie De Bruijn met een herenkapper en sinds 1986 konden ook dames er terecht. Naar eigen zeggen zijn ze de oudste kappersfamilie van Nederland. Michael de Bruijn staat als zesde generatie als kapper in de zaak.

De eerste editie van het Utrechtse Midzomergracht festival was in 1997, en ‘met gemengde gevoelens’ kondigde het bestuur half juli aan dat er geen nieuwe editie komt. Het bestuur zegt ‘met trots de herinneringen te koesteren aan dit buitengewone evenement dat zoveel heeft betekend voor de LHBTIQA+ gemeenschap en de stad Utrecht’. Sommige zaken, zoals de Annie Brouwer-Korf prijs, worden overgedragen aan een nieuw festival dit najaar: het Utrecht Queer Culture Festival. We vroegen bestuurslid Meghan Parinussa hoe het voelt dat Midzomergracht stopt.

Dit en nog veel meer is in de 234e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.