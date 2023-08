De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 235e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Fotograaf Shody Careman woont al langere tijd met haar gezin in Lombok, maar de wijk en veel van de bewoners kende ze eigenlijk nauwelijks. “Ik kende wel wat mensen uit mijn straat, maar bij de meerderheid was ik nooit binnen geweest. Een aantal had ik zelfs nog nooit gezien.” Om heir verandering in te brengen besloot ze zich een maand lang in Lombok ‘op te sluiten’ en bij willekeurige bewoners van de Van den Boschstraat aan te bellen. “Normaal zou ik niet zomaar bij mensen aanbellen, maar omdat ik er een project van had gemaakt had ik een duidelijk doel.” Een selectie van de foto’s uit dit project is te zien in de nieuwe DUIC krant.

Begonnen vanuit verschillende hulptelefoons door het land en uitgegroeid tot een landelijke organisatie met ruim 700 vrijwilligers en 55 vaste krachten: de Kindertelefoon staat al bijna 44 jaar klaar voor kinderen in Nederland. Het hoofdkantoor – waar dagelijks zo’n 1100 telefoontjes en chats binnenkomen – staat in Utrecht en DUIC mocht een kijkje achter de schermen nemen.

Ongeveer vijf jaar geleden werd de St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat verkocht aan de Van Maarseveen B.V. en Stichting Stadsklooster werd toen de nieuwe beheerder. De stichting kreeg de kerk tien jaar in bruikleen. Zo bleven de deuren geopend en konden buurtbewoners en mensen van de kerk voorkomen dat het gebouw aan een projectontwikkelaar werd verkocht. De katholieke diensten maakten plaats voor onder meer een cultureel programma met concerten, theater en evenementen voor kinderen. Christine Breur volgt sinds een kleine twee maanden Floor Hoekstra op, die na twee jaar het stokje overdraagt.

