De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 236e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Roos en haar hondje Margarita wonen in een van de vier gekraakte panden aan de Croeselaan in Utrecht. Zij vertelt dat er zo’n acht mensen onderdak vinden, maar ook dat de samenstelling nog weleens wisselt. Mede daarom is er een logeerkamer ingericht op de begane grond. Raadslid Cees Bos van Stadsbelang Utrecht noemde in een uitzending van PowNed de aanwezigheid van krakers ‘een ticket voor ellende’. Roos, die het geen probleem vindt DUIC een rondleiding te geven, zegt dat dat deels klopt.

Als je door de stad fietst, zijn ze weer te zien: de gele vlaggen en posters van het Festival Oude Muziek. Het festival met muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok is in volle gang en duurt nog tot en met 3 september. Vera Vos, hoofd marketing & communicatie, is niet alleen verantwoordelijk voor de gele vlaggen maar doet van alles en nog wat voor het festival. Ooit verkocht ze er tickets, inmiddels werkt ze als vaste kracht. We spreken Vera in TivoliVredenburg.

Iedere Utrechter fietst er wel eens langs: de kruising van de Bemuurde Weerd Oostzijde met de Adelaarstraat. Op de hoek in het lichtgeel geschilderde pand zit ijssalon Il Mulino. We ontmoeten er Marjolein Merkens. Marjolein is samen met haar nicht Inge Scheltens eigenaar van de zaak. Ook haar man en haar neefje werken in de zaak. Het is al decennia lang een echt Utrechts familiebedrijf. DUIC bracht een bezoek aan de ijssalon.

Dit en nog veel meer is in de 236e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.