De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Het is de oudste flat van Utrecht en honderd jaar geleden trokken de eerste bewoners erin. 29 gulden per maand moest er neergelegd worden voor een tweekamerwoning, wie meer te besteden had kon een zeskamerwoning krijgen voor 62 gulden. Tijden zijn veranderd, maar het complex met 84 woningen staat nog steeds aan de Albert Neuhuysstraat en de Rembrandtkade. We namen een kijkje in de eerste flat van Utrecht die dit jaar het honderdjarig jubileum viert.

Na drie jaar verbouwing opent het Universiteitsmuseum in Utrecht (UMU) op 6 september weer de deuren. Ook de Oude Hortus en het museumcafé gaan dan weer open. Het museumgebouw werd afgelopen jaren flink onder handen genomen zodat het museum meer bezoekers kan ontvangen. Ook zijn er in het nieuwe museum vijf nieuwe tentoonstellingszalen waar bezoekers meer kunnen leren over wetenschappelijk onderzoek. Femke den Boer is sinds 2019 museumdirecteur. We vroegen haar of ze klaar is voor de opening.

Kunstenaar Ate von Hes is niet echt in een hokje te plaatsen. Hij maakt onder meer muziek, schilderijen, T-shirts, video’s en monumenten. Daarmee past hij eigenlijk perfect in de mengelmoes van wat het Berlijnplein nu is. Maar het culturele hart van Leidsche Rijn is aan verandering onderhevig. De gemeente trok in 2021 45 miljoen euro uit om dit een duwtje in de rug te geven. Hoe staat er nu voor met die nieuwe culturele hart?

