De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Maar liefst 38 bijzondere bouwwerken in Utrecht worden straks mogelijk bestempeld als ‘gemeentelijk monument’. De projecten, die variëren van bruggen tot schoolgebouwen en van een warmtekrachtcentrale tot een kinderboerderij, zijn allemaal tussen 1970 en 2008 gebouwd. De laatste keer dat in Utrecht een groot aantal gebouwen en complexen werd aangewezen als monument was in 2016. Toen kregen veertig naoorlogse objecten uit de periode 1945-1970 een monumentenstatus. Nu is het dus de beurt aan de bouwwerken uit de periode daarna, waarin veel aandacht was voor het herstel van de verwaarloosde binnenstad.

Utrechters die klachten hebben over hoe de gemeente te werk gaat kunnen vanaf 1 september terecht bij het Utrechts Ombudsloket op de Ganzenmarkt. Alma van Bommel is voorzitter, Jory Hoogendam is plaatsvervangend voorzitter en verantwoordelijk voor het Kinderombudsloket. Wekelijks is er een inloopavond en zijn er telefonische spreekuren. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij het Ombudsloket terecht als ze ontevreden zijn over de gemeente, niet weten waar ze moeten zijn of zich niet gehoord voelen. Wij spraken met Alma.

Voetballers uit de stad en de rest van regio Utrecht kunnen al ruim 33 jaar terecht bij Paul Pessel Sport voor hun spullen. Zowel amateurs als professionals weten hun weg te vinden naar ‘Paultje’ op de Croeselaan. Zijn team is op één hand te tellen en bestaat volgens Paul uit ‘echte voetbaldieren’. Dat is onder meer te merken aan de gesigneerde shirts van (Utrechtse) voetbalgrootheden die verspreid door de winkel hangen.

