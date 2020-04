De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 102e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Op 4 mei 2020 staan we ook in Utrecht weer stil bij Nederlandse en Utrechtse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Net als de afgelopen jaren was er een programma samengesteld voor Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet, maar de coronacrisis zette een streep door het evenement. DUIC tekent daarom drie Utrechtse verhalen op die te lezen zijn in de krant.

Borrelboxen, afhaalloketten, drive-thru’s: Utrechtse horecabedrijven verzinnen van alles om tijdens de coronacrisis bezig te blijven en nog wat omzet binnen te sprokkelen. Vier ondernemers vertellen over hun bijzondere initiatief en hoe ze deze roerige tijden beleven.

De kunstwerken van de geboren Utrechter Leon Keer zijn over de hele wereld op straat te bewonderen. Hij staat wereldwijd bekend om zijn anamorfische stijl. Die techniek wekt de illusie dat een 2D-schildering eigenlijk 3D is. Zijn werk was bij veel Utrechters onbekend, totdat hij een vloerschildering van 150m2 in de stad maakte.

Dit en nog veel meer is te lezen in de nieuwe editie. De DUIC krant ligt inmiddels verspreid in de stad en is hier digitaal te lezen.