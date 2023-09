De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 239e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Luna Fokke (22) kreeg deze zomer te horen dat ze voor het eerst deel uitmaakte van de selectie van het EK hockey in Mönchengladbach. Eind vorige maand werden de Nederlandse hockeysters in Duitsland voor de twaalfde keer Europees kampioen. Vorig jaar werd Luna nog wereldkampioen met Jong Oranje in Zuid-Afrika. Komend seizoen speelt ze weer bij Kampong. We vroegen haar hoe ze het EK heeft beleefd.

Zita Dusa (34) woonde in haar leven al op acht verschillende plekken, maar Utrecht voelt het meeste als thuis voor haar. Toch vertrekt ze na 8 jaar om de Domtoren in te ruilen voor la Sagrada Familia en stadion Galgenwaard voor Camp Nou. Voor de rubriek ‘vertrek uit’ vertelt ze aan DUIC waarom ze naar Barcelona gaat verhuizen en wat ze het meest aan Utrecht zal missen.

Een café, hotel, amfitheater, exposities en ruimte om te sporten. Er liggen grote plannen om het gebied bij Steck aan de Gageldijk te verbouwen. De rasechte Overvechter Bob Scherrenberg wil er met zijn bedrijf de komende jaren mee aan de slag. Een heel makkelijke opgave zal het waarschijnlijk niet worden, want het past allemaal nog niet direct in de huidige regels van de gemeente en provincie. Het college van B&W lijkt echter wel positief en wil samen kijken wat er allemaal mogelijk is, maar bij de politiek leven ook zorgen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

