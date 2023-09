De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 240e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Restaurant Stadsjochies is te vinden in een kas aan de Rijndijk. Het restaurant ligt in het verlengde van de Koningsweg, meteen na het viaduct. Het begon ooit als teeltbedrijf, met kassen waarin eetbare bloemen, kruiden, cressen en groenten groeiden die al in verschillende Utrechtse restaurants op de borden lagen. In de zomer van 2021 openden de initiatiefnemers, zonder horeca-achtergrond, in een nieuwe kas ook een eigen restaurant. Pieter Jobse is er de chef-kok en wij spraken hem.

Het begon ooit met een verjaardagstaart voor hun dochter, maar inmiddels is het Utrechtse Rose & Vanilla uitgegroeid tot een bedrijf met twee taartcafés. Ook worden hun onder meer glutenvrije, melkvrije en vegan taartjes op ruim 200 plekken in Nederland en daarbuiten verkocht. Vorige week haalden eigenaren Daphne Giesberger en Erik de Wit 300.000 euro op met een crowdfunding om hun bakkerij uit te breiden en meer cafés te openen. “Dat geeft zo’n steun.”

Hele groepen Utrechters hebben de Domtoren nog nooit gezien zonder steigers, maar daar moet de komende tijd verandering in gaan komen. Het afbreken van het metalen geraamte is begonnen. Toch moet men nog wel even geduld hebben, pas over een jaar is de steiger helemaal verdwenen en is de restauratie voltooid. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

