De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 241e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

“Het is oké, om je soms kut te voelen”, vertelt Lieve (18) terwijl ze in de drukke aula van het Bonifatius college zit. Lieve heeft net samen met andere leerlingen geluisterd naar een presentatie over het mentale welzijn van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren te maken hebben met somberheidsgevoelens, prestatiedruk en stress. Lieve, Joosje (18), Syb (17) en Sjoerd (17) herkennen deze geluiden. De vier zitten in de leerlingenraad en krijgen op deze manier veel mee van wat er speelt op school. We spreken ze over roddels op sociale media, pesterijen in de gang en de druk die gepaard gaat met het jonge leven.

Utrecht heeft er sinds eind september het House of Hip Hop bij. Aan de Kanaalweg zit sinds kort een plek ‘waar de geschiedenis en de cultuur van hiphop zichtbaar te vinden zijn’. Darin Guermonprez en Hanna Jansen zijn de initiatiefnemers. Vorig jaar richtten ze op verzoek van de provincie al platform VUUUR op om makers, community’s en plekken in de provincie Utrecht met elkaar te verbinden. Nu volgt er dus ook een tijdelijke locatie: House of Hip Hop. We vroegen Darin wat er allemaal staat te gebeuren.

Nog wekelijks is ze in Utrecht te vinden, toch woont ze er al bijna een jaar niet meer. Manon Dreessen (28) woonde enkele jaren met veel plezier in Utrecht, maar is voor een eventuele overname van het familiebedrijf terug naar Zeeland verhuisd. Voor de rubriek ‘Komen en gaan’ vertelt ze aan DUIC hoe haar leven in Zeeland is en hoe dit van Utrecht verschilt.

