De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De renovatie van Tivoli Oudegracht is deze week officieel gestart. In het oude poppodium moet plaats worden gemaakt voor een cultureel podium, 46 hotelkamers, een restaurant en een wijn-/ cocktailbar. De twee kinderdagverblijven die grenzen aan de nieuw aan te leggen binnentuin behouden hun plaats. Het 700 jaar oude pand moet eind 2024 weer open zijn voor publiek. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Sophie Pluim is degene die het Kinderboekenweekgeschenk 2023 heeft geïllustreerd. Dit jaar staat de Kinderboekenweek – die nog tot en met 15 oktober duurt – in het teken van ‘Bij mij thuis’. Tijdens de Kinderboekenweek krijg je Ravi en de laatste magie, geschreven door Sanne Rooseboom, cadeau als je een kinderboek koopt van meer dan 13,50 euro. We vroegen Sophie wat ze zo leuk vindt aan illustreren en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Op 24 maart dit jaar gebeurde er op de Vleutenseweg een ernstig ongeluk met een stadsbus en twee jonge kinderen. Een 7-jarig meisje kwam daarbij om het leven, haar 5-jarige broertje raakte zwaargewond. Het ongeluk maakte diepe indruk op Utrecht, in het bijzonder op omwonenden van de Vleutenseweg. Zij hebben, samen met andere betrokkenen, kort na het ongeluk een petitie aangeboden aan onder meer wethouder Lot van Hooijdonk. Daarin pleitten de ondertekenaars voor een onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid. Vorige week werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

