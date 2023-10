De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 244e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Longartsen waarschuwen al jaren voor e-sigaretten, en steeds meer verontrustende berichten over het gebruik ervan verschijnen in de media. Toch lijkt het een van de grootste rages onder scholieren. Wij gingen langs bij twee Utrechtse middelbare scholen om te kijken hoe populair vapen in onze stad is.

Het geitenwollensokkenimago dat plantenonderzoekers soms nog hebben is iets wat je snel vergeet als je binnenstapt bij het nieuwe hightech plantenlab op het Utrecht Science Park. Met hypermoderne robots, laserscanners, klimaatkamers en allerlei andere installaties ging het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) eind september open. DUIC bracht een bezoek aan dit laboratorium.

Geboren en getogen in Amsterdam, verlaat Josephine Oort de hoofdstad voor het eerst echt als ze in Utrecht komt studeren. Ze maakt vrienden voor het leven, verliest zichzelf in tweedehands winkeltjes en haalt alles uit het Utrechtse nachtleven. Toch ontbreekt er na 8 jaar iets voor haar. Als adviseur diversiteit en inclusie zit Josephine inmiddels weer helemaal op haar plek in Amsterdam en aan DUIC vertelt ze over deze omschakeling.

