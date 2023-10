De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 245e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In een opgeknapte boerderij waar jaren geleden de koeien nog vrij uitzicht hadden, gaan Simon Peelman en Bert Kassies woonruimtes maken voor pleegjongeren die voor het eerst op eigen benen willen staan. Het stel heeft 250.000 euro opgehaald voor het woon- en werkproject waarmee ze zich richten op jongeren tussen de 16 en 23 jaar. DUIC bracht een bezoek aan de boerderij.

Overvecht heeft sinds deze maand een eigen stagebureau om het naar eigen zeggen hardnekkige stageprobleem onder mbo-studenten aan te pakken. Wethouder Dennis de Vries opende Stagebureau Overvecht officieel. Het doel: zorgen dat alle mbo’ers een geschikte stageplek vinden. Daarbij krijgen ze hulp, advies, begeleiding en training. Alleen en in groepjes. Abdel Harchaoui is een van de initiatiefnemers van het nieuwe stagebureau.

Onlangs vond er een grote kraakactie plaats in de woningen aan de Croeselaan die op de nominatie staan voor sloop, en deels transformatie, om plaats te maken voor het geplande Beurskwartier. Deze woningen stonden toen al leeg, maar waren nog wel beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere urgent te huisvesten groepen. Maar hoe zit dit? Hangt de sloop de woningen al op korte termijn boven het hoofd? En zouden de bewoners niet op tijd vervangende woonruimte krijgen in nieuwbouw aan de overkant van de Croeselaan?

