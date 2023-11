De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 246e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Kledinghangers, reclameborden, plantenbakken en kaartenrekken van winkeliers. Ze staan in de binnenstad om klanten te trekken. Maar de gemeente Utrecht wil er paal en perk aan stellen, naar eigen zeggen om genoeg ruimte over te houden voor voetgangers. De meeste ondernemers die wij spraken noemen de nieuwe regels onzinnig, de uitstallingen zouden juist zorgen voor een levendige binnenstad en ook gewoonweg broodnodig zijn om klanten te trekken.

Het idee van Kariem El Kenawi en Ricardo Hekers ontstond vijf jaar geleden, nadat ze elkaar ontmoetten op de Hogere Hotelschool. De vrienden begonnen in Maastricht en sinds ongeveer een jaar hebben ze ook een locatie in Utrecht. Inmiddels bestaat hun team uit twaalf man en hebben ze ook een foodtruck. Ze zijn een investeerder rijker en ze zetten alles op alles voor hun missie: fastfood op een gezonde manier aan de man brengen. En daarin speelt soep de hoofdrol, volgens hen een ondergewaardeerd gerecht. Wij brachten een bezoek aan Soup Bros.

Albo Helm tekent inmiddels al tientallen jaren. Hij maakt onder meer strips, cartoons en andere illustraties. Hij is een van de oprichters en bestuursleden van Stichting De Inkpot: het gezelschap van Utrechtse striptekenaars. En ja, dat is inderdaad vernoemd naar het imposante bakstenen gebouw aan het Moreelsepark. Maar ook naar het instrument dat tekenaars gebruiken. Het tekengezelschap bestaat twintig jaar. Om dat te vieren verscheen 1 november het Groot Utrechts Monsterboek. Ook is er een jubileumtentoonstelling in het stadhuis.

Dit en nog veel meer is in de 246e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.