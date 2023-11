De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 247e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Op een nog geheime locatie is het brouwproces van Brouwerij De Leckere weer opgestart. Deze zomer werd het Utrechtse biermerk failliet verklaard, maar liefhebbers kochten de merkrechten, recepten en voorraad, en sloegen opnieuw aan het brouwen. Hoofdbrouwer Anne Rijsterborgh is een van de nieuwe mede-eigenaren en wij spraken hem.

Het verkopen van sociale huurwoningen is al lang een heet hangijzer in Utrecht. Er zijn namelijk te weinig van dit soort woningen en de wachtlijsten zijn ellenlang, het verkopen van dit soort huizen lijkt dan ook in te druisen tegen het oplossen van dit probleem. Daarom wordt er al jaren geroepen dat het moet stoppen. Daar lijkt nu inderdaad een einde aan te komen. Wel vooralsnog voor één jaar, en de gemeente moet de woningcorporaties wel gaan compenseren. Dit en meer staat in de nieuwste afspraken om meer sociale huurwoningen in Utrecht te krijgen.

De Lange Elisabethstraat is een drukbezochte winkelstraat in het centrum van Utrecht. Deze straat grenst aan de Steenweg en Vredenburg en heeft een lange geschiedenis. Waar komt deze straatnaam vandaan? Je leest het in de nieuwe DUIC krant.

Dit en nog veel meer is in de 247e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.