De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 249e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De bestuurder van een snelle Audi staat wat zenuwachtig naast zijn auto. Niet geheel onterecht. De man reed veel te hard, en zijn rijbewijs was ‘ie al eerder kwijtgeraakt. Toch reed hij in een huurauto met Duits kenteken over de Kardinaal de Jongweg, totdat een agent op een politiemotor naar hem gebaarde te volgen. DUIC liep mee bij twee grootschalige controles. Meer hierover in de nieuwe krant.

Een jeugdlintje krijgen kinderen en jongeren die een bijzondere daad verrichten. Zahraa Al-Amari (20) heeft deze onderscheiding op 20 november ontvangen van de gemeente Utrecht. Samen met elf anderen werd zij in het zonnetje gezet. Zahraa kreeg het jeugdlintje, omdat ze zich vanuit haar eigen ervaringen als vluchteling inzet voor de Utrechtse azc-gemeenschap. Zo helpt ze onder meer als tolk, komt op voor gevluchte jongeren en kinderen en zamelt geld in om activiteiten te organiseren.

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Deze keer lopen ze door de Biltstraat, waar wel zes landgoederen gelegen hebben. Sommige zijn nog te zien en van andere zijn er slechts enkele sporen of ze zijn opgegaan in een stuk prachtig Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 249e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.