De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 250e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In de Utrechtse straten verschijnen steeds meer zwart-wit posters met een vredesduif met de tekst ‘Peace Now’. Er zijn er al duizenden verspreid. Daarmee is opnieuw een posteractie van initiatiefnemer Marije Lieuwens enorm populair. Eerder was zij verantwoordelijk voor de nijntje-poster ‘Utrecht zorg goed voor elkaar’ tijdens de coronacrisis. Die posters zijn nu nog steeds te zien in het straatbeeld. Wat bewoog haar om een nieuwe actie op touw te zetten? Je leest het in de nieuwe DUIC krant.

Het Volksbuurtmuseum in Wijk C ondergaat een transformatie. Vanaf september sloten tijdelijk de deuren, om vervolgens op 27 december geheel vernieuwd weer open te gaan. Na een grondige verbouwing is het volgens directeur Lysette Jansen een relevant nieuw stadsmuseum. Wij spraken Jansen over het museum, maar ook over haar woonplaats Utrecht.

In de serie over NIMBY -not in my backyard-, in Vlaanderen ook wel NIVEA – niet in voor- en achtertuin- genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Denk aan windmolens, een nachtclub of een coffeeshop. In het eerste artikel dat te lezen is in de nieuwe DUIC krant kijken we naar een inmiddels langlopend vraagstuk in onze stad. Het vinden van een geschikte plek voor prostitutie.

