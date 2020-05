De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 103e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De entree van de gloednieuwe bibliotheek aan de Neude moet opvallend worden. Met het gepresenteerde kunstwerk – dat niet zal misstaan bij een casino in Las Vegas – van Utrechter Maarten Baas gaat dat zeker lukken. Het werk leverde veel wisselende reacties op. In de nieuwe krant een interview met de kunstenaar.

De 81-jarige Bart Bakker maakt met behulp van 3D-printers en een lasersnijder beschermingsmiddelen voor de zorg. In zijn schuur aan de Nobeldwarsstraat is twaalf uur per dag het zoemende geluid van de machines te horen. DUIC bracht een bezoek aan de Utrechter die zich belangeloos inzet voor zorgmedewerkers.

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we met de Utrechtse singer-songwriter Tim Dawn. Als kind had hij pianoles en tijdens zijn studie Rechten kwamen daar een beetje gitaar en zang bij. Hij deed er verder niet echt iets mee. Een paar jaar geleden gooide hij het roer echter om. Nu wordt zijn muziek onder meer op NPO Radio 2 en 3FM gedraaid en heeft hij al heel wat optredens op zijn naam staan

