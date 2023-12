De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 251e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Bert Degenaar is antiquair, verzamelaar en monumentenliefhebber. Bij het grote publiek is hij bekend van het televisieprogramma Van onschatbare waarde. Verder is hij de beheerder en maker van Planetarium Zuylenburgh en bouwden hij en zijn team het boutique antique hotel in het bijzondere zeventiende-eeuwse Beijerspand op Achter Sint Pieter. Samen met zijn zakenpartner Reinier Brummelkamp zorgde hij ervoor dat de historie ervan in ere is gehouden. Dat geldt onder meer ook voor Logement Swaenen-Vecht in Oud Zuilen. Het moderne stalen hoekhuis aan de Kromme Nieuwegracht is sinds 2018 ook onderdeel van de verzameling. Dat pand, ontworpen door architectenbureau Sluijmer en van Leeuwen, staat te koop. Degenaar begon er een B&B, maar doet het naar eigen zeggen met pijn in het hart weer van de hand.

Op het terrein van De Nijverheid in het Werkspoorkwartier staat een zilverkleurig gebouw met een rond aflopend dak. Uit het gebouw steekt de kroon van een boompje van circa drie meter hoog. Het is een zaailing van een Hollandse iep, met twee stammetjes en waarschijnlijk zo’n vier jaar oud. “Wat hier is gebeurd, is interessant”, zegt beeldend kunstenaar Hans van Lunteren. “Bij het inrichten van een stedelijk gebied is er namelijk een vanzelfsprekende hiërarchie waar de architectuur boven de natuur staat. De natuur moet dus eigenlijk altijd wijken en komt in de beleving op de tweede plaats. Maar hier heeft iemand die vanzelfsprekendheid doorbroken.”

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Dit keer gaan ze in de binnenstad op zoek naar sporen van de Utrechtse lhbtiq+-geschiedenis.

