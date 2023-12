De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 252e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In deze serie over NIMBY -not in my backyard-, in Vlaanderen ook wel NIVEA – niet in voor- en achtertuin- genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Denk aan windmolens, een nachtclub of een coffeeshop. Deze week kijken we naar het fiets- en wandelvriendelijk maken van de Weerdsingel Oostzijde. Bewoners vrezen een fietsracebaan die niet past in de historische omgeving, terwijl de Fietsersbond de plannen van de gemeente voor een hoogwaardig fietspad omarmt. Wat speelt er? Welke rol spelen de omwonenden? En hoe is het participatieproces verlopen?

In de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht, onder meer te herkennen aan de gevel met vier grote zuilen, was begin deze maand na bijna zeven jaar weer een viering. De rooms-katholieke kerk was al die tijd gesloten, omdat er in 2016 een stuk gips van het plafond naar beneden viel. Het indrukwekkende pand uit 1840 werd vervolgens gerestaureerd. Het interieur werd de afgelopen decennia meerdere keren veranderd. Onderzoeker en restaurator Claudia Junge bracht samen met haar team de kleuren van het hoogaltaar terug naar de oorspronkelijke afwerking. Ook werd onder meer de muurschildering van Harry Sterk gerestaureerd, het glas-in-lood gereinigd en hersteld en de orgelombouw vernieuwd. Wij spraken Claudia.

De zogenoemde 1920-vleugel van het Centraal Museum is vanwege een grondige verbouwing in maart 2022 gesloten. Inmiddels is het werk afgerond en zaterdag 16 december gaan de deuren van het vernieuwde deel weer open voor het grote publiek. Journalisten kregen daarvoor al een rondleiding die werd gegeven door artistiek directeur Bart Rutten. Voor aanvang vertelde hij dat de vernieuwde vleugel wordt gebruikt voor de vaste collectie van het museum en dus niet zozeer voor tentoonstellingen. Het idee is dan ook dat mensen deze Collectie Centraal meermaals bezoeken. “De finesse en diepgang die je hier vindt kun je namelijk niet tijdens één bezoek tot je nemen”, aldus Rutten.

