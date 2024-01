De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 254e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De parkeerapp, vuilnisstaking en Intellectual Heritage: onderwerpen waarover je dit jaar kon lezen op DUIC. In de nieuwe krant hebben wij de best gelezen onderwerpen van 2023 voor je op een rij gezet.

Ze was vier jaar toen ze haar eerste muziekstuk schreef. Daarna is Anne-Maartje Lemereis (34) nooit meer opgehouden met componeren. Aan het Conservatorium in Utrecht studeerde ze piano en compositie. Inmiddels werkt ze er onder meer als docent. Verder schrijft ze eigen stukken en geeft ze kinderen les over componeren met een door haarzelf opgerichte stichting. De komende twee jaar is Anne-Maartje de jongste Componist des Vaderlands tot nu toe en wij spraken met haar.

Na een recensie waarin Joël Broekaert, culinair recensent van de NRC, vol lof schreef over Café Restobar Rosie stroomden de reserveringen in rap tempo binnen. De zaak op Lucasbolwerk van Jac Rijks en Yora Galjaard opende eind 2022 de deuren en was binnen een aantal maanden razend populair. Ook onder meer restaurantgids Gault&Millau, de Volkskrant en de Utrechtse culinaire podcast Eten wat de podcast waren al snel lovend over Rosie.Wij brachten een bezoek aan de horecazaak.

Dit en nog veel meer is in de 254e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.