De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 256e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Al 24 jaar is het in de broodjeszaak en snackbar van Martin en Ria van Schaaik iedere dag druk. Onder andere hun broodje (zelfgedraaide) gehaktbal, naar het recept van Martins moeder, vliegt over de toonbank. Iedere week zo’n 400 om precies te zijn. Hun zaak in het pand op de Willemstraat is klein qua oppervlakte, maar dat geldt niet voor hun reputatie. Broodje van Martin is een begrip in Utrecht en wij brachten er een bezoek.

Nu nog te zien in De Voorkamer, maar binnenkort hangt een deel van de expositie ook in The Anthony Hotel Utrecht: de nieuwe expositie van fotograaf Shody Careman. Ze maakte portretten van 25 wijkgenoten, Lombokkers met verschillende nationaliteiten. Shody werkt inmiddels zo’n achttien jaar als fotograaf voor verschillende kranten en tijdschriften. In 2014 won ze de Zilveren Camera in de categorie Binnenland Documentaire. Voor deze nieuwe expositie ‘Wie woont er in mijn wijk’ sloot ze zich voor een maand op in haar wijk Lombok om zo de buurt beter te leren kennen.

Het Utrechtse centrum kent al vele jaren een milieuzone. De gemeente wil hiermee zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Volgend jaar worden de regels opnieuw aangescherpt en introduceert de gemeente een emissievrijezone. In de nieuwe krant zetten we de gevolgen hiervan op een rijtje. Ook kijken we naar de effecten voor het milieu en hoe streng het Utrechtse beleid is in vergelijking met andere Nederlandse steden.

